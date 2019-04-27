أبل تعترف بخلل "كارثي".. وتناشد المستخدمين

ووفقا لموقع "أبل"، علمت الشركة بـ6 حوادث منفصلة وقعت في دول متفرقة من العالم بسبب "محولات التوصيل".
وأضافت أن المحولات التي جرى استدعاؤها تخص أجهزة "آي أو إس" و"ماك"، التي تم إنتاجها وشحنها ما بين 2003 و2010، في دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.
وطلبت الشركة من عملائها، الذين يمتلكون هذه المقابس، التوقف فورا عن استخدامها ونقلها إلى المتاجر الرسمية واستبدالها.
وقالت الشركة، على مدونتها "تعد سلامة العملاء دائما من أولويات أبل، لذلك قررنا طوعا استبدال محولات التوصيل المتأثرة بواحدة جديدة مجانا"، مضيفة "نشجع العملاء المتأثرين على زيارة متاجرنا من أجل الفحص والاستبدال".
ولم تكشف أبل أي تفاصيل عما إذا كان أي شخص قد أصيب جراء الصدمات الكهربائية.
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