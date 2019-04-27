السيد جعفر الميرغني يستقبل سفيري السعودية والإمارات

اجتمع السيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، بسعادة علي بن حسن جعفر، سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم، وسعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، في جنينة السيد علي الميرغني، بالخرطوم.

استعرض الاجتماع تاريخ التعاون المشترك، وقد أبدى سفيرا الدولتين، اهتمامها باستقرار السودان، وحرص بلديهما الشقيقين على دعم الشعب السوداني، من جهته أبدى السيد الميرغني، سعادته بالمواقف العربية، وخصّ المواقف السعودية الإماراتية، الداعمة للشعب السوداني، وقال بأنّها مواقف لم تبدأ أمس، ولا قبل سنة، بل ظلّت ثابتة منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى العلاقات حزبه منذ الستينيات، مع هذه الدول، مرورًا بكل المراحل التي ازدادت فيها متانةً.

وقد أشار الميرغني إلى ضرورة النظر بحكمة، وأكد الميرغني، إنّ حزبه لن ينسى مواقف السعودية والإمارات، في دعم نضال الشعب السوداني، في التسعينيات، وصولاً إلى اليوم، ضد حكم الجبهة الإسلامية في السودان.

وقال الميرغني، إنّ استقرار وأمن السودان، أمر حيوي لكل دول المنطقة، وإن التعاون المستمر، سيقود لتحقيق هذه الغاية، بالحكمة. وقال الميرغني " نحن نؤمن بأن الثورة، جاءت لرد السلطة إلى الشعب"، وندرك أن هذا يعني الانتخابات الديموقراطية، التي نأمل أن تكون قريبة، ونأمل أن يتم دعم الحكومة الانتقالية، أيًا كان من فيها.