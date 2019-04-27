هل أطلق المجلس العسكري سراح رجال "البشير"؟ (الحقيقة الكاملة)

في الساعات الماضية، إنتشرت أنباء بشأن إفراج السلطات الأمنية بالسودان عن عدد من القيادات المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

البداية عندما إنتشر خبر مفاده، أن السلطات المختصة أطلقت سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، وقالت صحيفة المجهر السياسي الصادرة الجمعة إن أبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن.

وأشارت إلى أنّه تم إطلاق سراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أسامة عبد الله، مأمون حميدة، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وأسامة ونسي.

وكان محمد عثمان كبر يشغل منصب والي شمال دارفور، وشهدت فترته خلافات حادة بينه وزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال، وحدثت في عهده مشكلة سوق المواسير المشهورة، حيث ظهرت المضاربات والمعاملات الربوية، ما أدى إلى تضرر عدد من المواطين وتعطل حركة البيع في بعض الأسواق.

وعيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أطاح بنائبه حسبو محمد عبد الرحمن.

و حسبو محمد عبد الرحمن، عينه الرئيس البشير في 8ديسمبر 2013 نائبا للرئيس خلفا للدكتور للحاج ادم يوسف بداية عمله العام كانت بجمهورية مصر العربية إذ كان رئيسا للاتحاد العام للطلاب السودانين بجمهورية مصر وبعدها انتقل إلى السودان ليعمل بإقليم دارفور ضابطا إداريا في عدد من المؤسسات وأيضا كان ضابطا جهاز الأمن القومي ثم بعد ذلك عمل في مجال العمل الإنساني حيث كان مسؤولا عاما عن مفوضية العون الإنساني بإقليم دارفور ثم انتقل بعدها ليكون مسؤول عنها بولاية شمال كردفان ثم عاد إلى دارفور ليعمل بذات المجال مفوضا للعون الإنساني بولاية جنوب دارفور وكان حسبو من المؤسسين لإدارة أمن المنظمات بجهاز المخابرات وكان إنشاء الإدارة بتوصية منه إلى أن تنحي عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني برتبة العميد في عام 2009.

ونفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، الجمعة، الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

Advertisements

وفي تصريحات صحفية، أكد الفريق كباشي وجود نائبي الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن في السجن.

وأضاف أن الزبير أحمد الحسن، الذي كان يتولى زعامة ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي شكلت غطاءً لنظام البشير،يخضع حاليا للإقامة الجبرية، وقال إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.

ويقبع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في سجن "كوبر" بمدينة الخرطوم بحري، الذي يعتبر الأكثر تحصينا في البلاد، ويضم 14 قسما من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر للمعتقلين السياسيين.

وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع، الجمعة، إن المجلس العسكري السوداني، أطلق سراح رجل الأعمال القيادي بحزب المؤتمر الوطني، جمال الوالي، رغم نفي المجلس ذلك في وقت سابق.

وأفاد المصدر المقرب من الوالي أن إطلاق سراح جمال الوالي جرى من سجن كوبر (شمال الخرطوم)، وأضاف المصدر "التقيت به (الوالي) بعد إطلاق سراحه، حيث اعتقل منذ أكثر من أسبوع".

وفي 16 أبريل الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية نبأ اعتقال الوالي، وهو عضو المكتب القيادي للحزب الذي كان يقوده البشير، وكان أيضاً رئيسا لنادي "المريخ" الرياضي.