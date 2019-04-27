عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم السبت 27 أبريل 2019م

الوطن:

الصحة: 53 قتيلاً و (7) الاف جريح حصيلة احتجاجات السودان

"الانتقالي العسكري": حسبو وكبر لا يزالان في السجن

مصلون يطردون الناجي عبد الله من مسجد بالخرطوم عبد الحي يوسف: الدين خط أحمر ولم نصدر فتوى بقتل المتظاهرين

الانتباهة

“الانتباهة” تفتح ملف”بيوت الأشباح”

مفجرة القضية من جديد..أسرة”أديبة”: مسؤولون سابقون أعاقوا العدالة

“الانتباهة” تحصل على أسماء الفريق المفاوض لقوى التغيير

تورط مسؤولين في الاستيلاء على منحة من الصين

العسكري:”كبر” و”حسبو” في السجن و”الزبير” في”الجبرية” ..إطلاق سراح الوالي

صهر”علي عثمان” يناشد”العسكري” بإطلاق سراحه

اتهام علي عثمان والجاز والمتعافي بالتورط في فساد مشروع الجزيرة

تركيا تعلن استمرارية اتفاقية ترميم”سواكن”

آخر لحظة

والدة البشير تطلب زيارته في المعتقل

الشرطة استبقت إضراب الغد..ترقية”3096″ ضابطًا

“الحرية والتغيير” تسمي وفد التفاوض مع”العسكري”

عبد الحي يوسف: سندافع عن الدين ولو قتلنا في الشوارع

تسابيح مع المعتصمين في ود مدني

المجلس العسكري: رموز النظام في كوبر والإقامة الجبرية

جوبا: الأحداث الجارية في الخرطوم أثرت على إنتاج البترول

مصلون يشتبكون مع الناجي عبد الله بعد مهاجمته للمعتصمين

مصدرو الذهب: تدخل المركزي في الأسعار وراء ارتفاع الدولار

السوداني

المجلس العسكري: السلطات تباشر تحرياتها مع رموز النظام

نواب بالكونغرس يطالبون بملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة النظام السابق

قيادي بـ”الوطني”: الثورة السودانية ثورة شعبية حقيقية

تيار التصحيح بالشعبي يحذر من انشقاق وشيك سيطال الحزب

مصلون يهتفون ضد قيادي إسلامي بمسجد بالخرطوم

“تجمع المهنيين” يطالب بـ”4″ سنوات فترة انتقالية

عبد الحي يوسف يدعو لمسيرة مليونية لـ”نصرة الشريعة”

الصيحة

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الكشف عن ملفات فساد ومخالفات مالية لم تصل النيابة

طلب للتحقيق في الموانئ البحرية وسكر النيل الأبيض وصندوق الاستثمار

د.عبد الحي: مسيرة الأثنين ليست لإعادة النظام السابق ولا أحد يفرض إرادته

المجلس العسكري: ننتظر وفد”الحرية والتغيير” لاستكمال الحوار

ترقية أكثر من”3″ آلاف ضابط شرطة من ملازم أول إلى المقدّم

عشرات الآلاف يؤدون”الجمعة الثانية” في ساحة الاعتصام

الناجي عبد الله يثير الدهشة والاستهجان بمسجد في الخرطوم

جوبا: احتجاجات الخرطوم خفضّت إنتاج النفط بالجنوب

هيئة مفصولي الجيش ترشح عميد”م” وزيرًا للدفاع

تركيا تؤكد استمرار اتفاقية ترميم جزيرة سواكن

الجريدة

“تجمع المهنيين” يطالب بـ”4″ سنوات فترة انتقالية ومجلس مدني للسلطة السيادية

خطيب الأنصار يدعو لمحاسبة قادة الإنقاذ والشعبي يقاطع مليونية نصرة الشريعة

“الانتقالي العسكري”: حسبو وكبر موجودان في السجن

الناطق الرسمي: فرغنا من دراسة رؤى القوى السياسية

عبد الحي يوسف يجدد الدعوة لميلونية”نصرة الشريعة الإسلامية”

“الانتقالي العسكري” ينتظر تسمية وفد”إعلان الحرية”

التيار

القائم بالأعمال الأمريكي لـ”التيار”: تطبيع العلاقات رهن نقل السلطة لحكم مدني كامل

المجلس العسكري: رموز النظام في السجن والإقامة الجبرية

إطلاق سراح أسامة عبد الله وأحمد إبراهيم الطاهر

إضراب عام لغرفة النقل بولاية القضارف

الغموض يكتنف مكان اعتقال البشير

ثوار الليل..حضور مبكر..حل الأمن المطلب الأوحد..واستقبال ذو النون يفجّر الخلاف

القضارف: رئيس التشريعي سلم سيارته و”9″ آخرين لم يسلموا

الرأي العام

المجلس العسكري: الفراغ من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية

الإفراج عن قيادات بالوطني والإبقاء على آخرين بالسجن

اعتصامات الخرطوم تخفض إنتاج النفط بجوبا

تركيا تعلن استمرارية اتفاقية ترميم سواكن

نواب بالكونغرس ينتقدون تدخل السعودية والإمارات في السودان

الاستئناف تسحب قضية سوداكال

ضباط الشرطة: تدابير لعدم تضرر أي مواطن من الإضراب

أخبار اليوم:

قوى الحرية والتغيير تشكل لجنة التفاوض مع المجلس العسكري واللجنة تضم عمر الدقير ومريم وصديق يوسف.

فتح ملف اختفاء (محمد الخاتم موسى يعقوب) والبحث عنه مع معتقلين تحت الأرض .

الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري ينفي اطلاق سراح كبر والزبير وحسبو .

آلاف المعتصمين أدوا صلاة الجمعة بالساحات أمام القيادة . مسيرة لتيار نصر الشريعة ودولة القانون بالاثنين من امام القصر الجمهوري .