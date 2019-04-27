جنبلاط يفاجئ اللبنانيين: مزارع شبعا ليست أرضنا

وقال جنبلاط خلال مقابلة على قناة "روسيا اليوم": "مزارع شبعا ليست لبنانية"، قائلا: "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالإشتراك مع ضباط لبنانيين، فاحتللنا مزارع شبعا، ووادي العسل (نظريا)"، معتبرا أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الوسائل".
وأشار جنبلاط إلى أن "النظام السوري حاقد تاريخيا على الساسة اللبنانيين الذين عارضوه".
وأضاف: "لم يعد هناك ما يسمى مجتمع دولي ولا مجلس أمن في ظل هذه الفوضى، ونرى هذا الأمر في فلسطين، واعتبار الجولان جزءا من إسرائيل وفي السنة الماضية الاعتراف بالقدس الشرقية أيضا كجزء من إسرائيل"، لافتا إلى أن "الدول الكبرى تتفق حول أمن إسرائيل والدليل صفقة الجندي الإسرائيلي الدي سلمته الدول السورية إلى روسيا، وروسيا سلمته بدورها إلى إسرائيل. جميعهم مع سلامة إسرائيل، لأن العالم العربي غير موجود".
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