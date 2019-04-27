لجنة حكومية أمريكية تطالب الي اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب الإعدامات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت لجنة حكومية أمريكية متخصصة بالحريات الدينية إلى اتخاذ اجراءات ضد السعودية على خلفية تنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 شخصا في المملكة.

وقالت “اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم” (USCIRF)، اليوم الجمعة، إن على وزارة الخارجية الأمريكية أن تكف عن السماح للسعودية بـ “التصرف بحرية”.

ورأت اللجنة دوافع دينية وراء تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة. وقال رئيسها تنزين دورجي في بيان له إن “إعدام الحكومة السعودية لشيعة من الأقلية على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي، ليس صادما فحسب بل يناقض بشكل مباشر الخطاب الرسمي للحكومة حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف السعودية في تقريرها السنوي بتكليف من الكونغرس، ضمن فئة “دول مثيرة للقلق بشكل خاص” بسبب انتهاكات الحريات الدينية ما يتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية مثل فرض عقوبات اقتصادية.

وأشار التقرير الأخير للخارجية حول الحريات الدينية إلى “نهج من التحيز المجتمعي والتمييز” ضد الأقلية الشيعية وحظر ممارسة أي شعائر دينية بخلاف الطوائف الإسلامية.

وأعلنت الخارجية أنها تحض “السعودية وجميع الحكومات” على احترام الحريات الدينية.

وجدير بالذكر أن “اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم” هي منظمة حكومية تضطلع بدور استشاري، ويعين أعضاءها الرئيس الأمريكي ونواب من الحزبين في الكونغرس.

روسيا اليوم