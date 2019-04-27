دونالد ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب متحدثا في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للبنادق، في انديانابوليس إن “حكومتي لن تصادق أبدا على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة. أعلن رسميا اليوم أن الولايات المتحدة ستسحب توقيعها من هذه المعاهدة المضللة تماما”.

طيار القوات الجوية-الفضائية الروسية بجوار المروحية مي-8 أ/م/ش/ت في مطار القاعدة الجوية السورية حميميم.

وأشار إلى أن: “الأمم المتحدة ستتلقى قريبا إشعارا رسميا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه المعاهدة”.

ووقع ترامب مباشرة على المنصة على أمر للكونغرس بوقف عملية التصديق على الاتفاقية. حيث قال: “لن نسلم أي شخص سيادة أمريكا، تحت إدارتي وحكومتي. لن نسمح أبدا للبيروقراطيين الأجانب بالالتفاف على التعديل الثاني [لحق امتلاك الأسلحة]”.

ومعاهدة تجارة الأسلحة الدولية هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك.