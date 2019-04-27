السعودية تتلقى أقوى تهديد من تنظيم “القاعدة” بعد إعدام 37 شخصا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” تهديدا صريحا إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعدام المملكة مؤخرا 37 مواطنا مدانا بالإرهاب.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعا محليا لتنظيم “القاعدة” الإرهابي نشر مساء أمس الجمعة، عبر وسائل إعلامه، بيانا اتهم فيه السعودية بإراقة دماء “أبنائها النبلاء لإرضاء الولايات المتحدة”.

وزعم التنظيم الإرهابي، في بيانه، “أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم”. المادة السابقة دماء الابرياء حتما ستدك عرش آل سعود .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة عبد الحي .. تسكت بس

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