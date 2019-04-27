حرامي .. كذاب ولايستحي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ أن صعد الى السلطة بانقلابه المشؤوم في الثلاثين من يونيو 1989 والمخلوع يؤكد أنه يسعي إلى خدمة الشعب وتحقيق رفاهيته ، وفي كل مناسبة يتحدث عن زهده في الحكم وعدم رغبته في إعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية ، كما ظل يؤكد بمناسبة ودون مناسبة أنه ضد الفساد وان القانون يجب أن يسود وأنه لا كبير على القانون ، وسقط الطاغية وانهار جهازه وتكشفت اسرار يشيب لها الولدان وكلها تكاد تتفق على أن المخلوع ربما يكون من كبار الكذابين في البلد سابقا وحاليا ان لم يكن اكذبهم على الاطلاق ، وأنه من كبار الحرامية في البلد ان لم يكن أكبرهم علي الاطلاق .

لم تمر أيام قلائل على الاطاحة بالمجرم الا واكتشف الناس انه حرامي كبير يكدس الأموال الطائلة بالعملات المحلية والأجنبية في مقر سكنه ببيت الضيافة ، ولما ينتهي استغراب الناس من كذب الطاغية ولصوصيته الا ويسمعون أن حسابا مصرفيا للتجنيب يخص المخلوع ومفتوح باسم احد الموظفين في القصر للتمويه وان هذا الحساب يحتوي على اكثر من ثلاثمائة مليون ريال سعودي ومليارات الجنيهات السودانية وان هذا الحساب لم يشهد تحركا منذ الربع الأول من العام 2016 ، وبعد هذا والدهشة ماتزال تسيطر على الناس يأتي التقرير عن ممتلكات حزب المؤتمر الوطني وثروته الواسعة جدا واعتراف أحد قيادييه بأن حزبهم يعتمد بشكل أساسي على تمويل الدولة وهو فساد يتم برعاية البشير الذي يكذب في قوله إنه يناهض الفساد .

كثيرة هي النماذج التي يمكن أن نوردها كشواهد على فساد وكذب البشير واعتباره حرامي كبير لكن المصيبة أن الرجل لايستحي وهو الذي كان وحتي لحظة إسقاطه يتحدث عن شرفه واستقامته وهو في الواقع رجل حرامي وكذاب ولايستحى .