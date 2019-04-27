دعوات للشرطة لمنع قيام مسيرة مليونية حُدد لها الاثنين

دعت لجنة ضباط الشرطة المحالين للصالح العام قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية لمنع قيام مسيرة مليونية يوم الاثنين بوسط الخرطوم دعت لها بعض الأصوات، استناداً لواجب الشرطة في منع الجريمة قبل وقوعها.

Advertisements

وأكدت اللجنة في بيان حسب صحيفة السوداني، أن قيام المسيرة يعتبر بمثابة تهديد أمني صريح يهدد سلامة الوطن والمواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)