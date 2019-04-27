السلطات تعتقل منسوبين للوطني بالجزيرة

اعتقلت السلطات بولاية الجزيرة ، نائب رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة ، رئيس مجلس إدارة شركة أرض المحنة كمال النقر ، والأمين العام ، لاتحاد ولاية الجزيرة حافظ ميرغني الخضر ، وكشف مصدر مطلع بحسب صحيفة الصيحة عن اعتقال بعض قيادات المؤتمر الوطني بالولاية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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