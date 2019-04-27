مصدرو الذهب: تدخل بنك السودان في الأسعار وراء ارتفاع الدولار

التاريخ: 27-أبريل-2019
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شنت غرفة مصدري الذهب هجوماً عنيفاً على سياسات بنك السودان، وعدتها السبب الرئيسي في عودة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه. وأكد رئيس غرفة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق أن تدخل بنك السودان تسبب في ارتفاع أسعار الذهب من (2000) جنيه للجرام إلى (2400) جنيه للجرام، وأشار إلى أن أفراد في بنك السودان يعملون من خلف الكواليس، قائلاً: “هؤلاء مصرون أن لا تخرج الدولة من هذا النفق”.
وأضاف عبد المنعم حسب صحيفة السوداني: “إلى الآن الدولة العميقة للنظام السابق مازالت تتدخل في السياسات الاقتصادية بما يضر مسيرة الاقتصاد وينعكس على أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً”.
وقطع الصديق بأن ارتفاع أسعار الذهب الأخيرة ناجم عن تدخل بنك السودان وليس من التجار، وقال إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار هو تدخل بنك السودان في أسعار الذهب لا سيما أن الذين يهربون الذهب إلى الخارج يعودون بعائداته دولاراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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