تركيا تؤكد استمرار اتفاقية ترميم جزيرة سواكن

التاريخ: 27-أبريل-2019
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أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامل أقصوي ، عدم صحة أنباء أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن وقال إن هذه الأخبار لا علاقة لها بالواقع .
وقال أقصوي في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية لا تعبر عن الواقع .
وأكد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تعمل على تريمي الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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