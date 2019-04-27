تركيا تؤكد استمرار اتفاقية ترميم جزيرة سواكن

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامل أقصوي ، عدم صحة أنباء أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن وقال إن هذه الأخبار لا علاقة لها بالواقع .

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وقال أقصوي في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية لا تعبر عن الواقع .

وأكد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تعمل على تريمي الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)