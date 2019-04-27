قيادي بـ(الوطني): الثورة السودانية ثورة شعبية حقيقية

التاريخ: 27-أبريل-2019 فى : أخبار 84 مشاهدة أقر القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس، بأن الثورة السودانية ثورة شعبية وحقيقية قادها شباب ونساء البلاد بكل جسارة. Advertisements وأكد عبد السخي عباس أنه لن ينجح مع الثورة الحالية أي انقلاب، وأضاف حسب صحيفة السوداني: (وبمثلما لا يجدي مع هذا الشعب أي انقلاب سواء كان لهذا الحزب أو ذاك لن يجدي معه أيضاً أي تدخل أجنبي لإثناء الثورة عن أهدافها لأنها ثورة شعب حر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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