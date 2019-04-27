عبد الحي يوسف يتراجع: لم أصدر فتوى للبشير بجواز قتل ثلث الشعب

أعلن الشيخ عبد الحي يوسف ، عن تسيير مسيرة جماهيرية لنصرة الشريعة الإسلامية العاشرة صباح الإثنين المقبل بحديقة الشهداء أمام القصر الجمهوري داعياً جميع السودانيين للمشاركة فيها.

واستعرض عبد الحي في خطبة الجمعة دستورا قال إن قلة من جموع الشعب السوداني تريد أن تفرضه على الأغلبية المسلمة، قائلا أن إزالة الشريعة الإسلامية باطل ولا يحق لأحد تبديل دين الله.

Advertisements

وحذر عبد الحي من المساس بهذه القوانين التي وضعت منذ العام ١٩٨٣ لم تستطيع جميع الحكومات التي حكمت بعدها إلغاؤها، وشدد على الدفاع عن شرع الله ولو قتلنا في الشوارع وجاهزون للزود عنه، نافيا إصدار فتوى للبشير بجواز قتل ثلث الشعب مؤكدا أن ذلك محض افتراء وكذب.

وأوضح عبد الحي أن الشعارات التي رفعها المتظاهرين “حرية سلام وعدالة” تمثل مقاصد الدين الإسلامي مشيراً إلى أن هُناك من أراد أن يجعل من ثورة الشباب مطية لنيل الحكم والتسلط على الناس لأربع سنوات متسائلاً: عمن فوضهم بذلك وعن دواعي استعجال الخطوات، وأضاف: أعرضوا برامجكم وخاطبوا جماهيركم وعليكم أن ترتضوا بالنتائج التي يأتي بها الصندوق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)