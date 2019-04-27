المجلس: رموز النظام في كوبر والإقامة الجبرية

قطع المجلس العسكري الإنتقالي، بعدم إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد الناطق الرسمي الفريق الركن شمس الدين أمس، وجود عثمان محمد يوسف كبر وحسبو محمد عبدالرحمن في السجن والزبير أحمد الحسن في الإقامة الجبرية .

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وقال كباشي وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)