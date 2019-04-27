ترقيات واسعة وسط ضباط الشرطة

التاريخ: 27-أبريل-2019
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إستبقت الشرطة أمس إضراب ضباط شرطة من رتبة نقيب فما دون المقرر له يوم غدٍ الأحد، حيث تمت ترقية دفعات بقوات الشرطة، في أطار الترقيات الدورية العادية .
وجاءت الترقيات وبحسب صحيفة آخر لحظة، تنفيذاً لقرارات هيئة الشرطة الخاصة بإجراء الترقيات مرتين في العام، حيث تمت ترقية (227) ضابطاً لرؤتبة العقيد و(383) لرتبة المقدم و(475) لرتبة الرائد و(861) لرتبة النقيب و(1150) لرتبة الملازم أول شرطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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