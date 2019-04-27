والدة البشير تطلب زيارته في المعتقل

علمت مصادر عليمة أن والدة الرئيس السابق عمر البشير، الحاجة هدية محمد زين طالبت بزيارة إبنها البشير في معتقله بسجن كوبر .

وأبلغ المصدر أن الطلب ربما يتم تقديكه رسمياً للمجلس العسكري للبت فيه، من جهة ثانية أطلقت السلطات أمس سراح رجل الأعمال جمال الوالي عقب عشرة أيام من إعتقاله بسجن كوبر .

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وأعتقل وبحسب صحيفة آخر لحظة، رئيس المريخ الأسبق في الخامس عشر من أبريل الجاري ضمن حملة طالت عدداً من رموز النظام السابق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)