فيديو جديد لمنفذي تفجيرات سريلانكا يظهر لحظة تفجير بفندق كينجسبري

نشرت "أسوشيتد برس" فيديو من كاميرات المراقبة في فندق كينغسبري (Kingsbury) بالعاصمة السريلانكية يظهر تحركات أحد منفذي تفجيرات الأحد 21 أبريل داخل الفندق، كما يظهرلحظة التفجير هناك.



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