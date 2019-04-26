حقائق شيقة عن السنجاب.. اكتشفها

هل تعلم أن السناجب الطائرة هي مجموعة فصائل من السناجب يبلغ إجمالي فصائلها 44 فصيلاً، جميعها قادرة على الطيران! ولا تطير السناجب مثل الطيور أو الخفافيش مثلاً، بل تعتمد على تقنية الطيران الشراعي، حيث إن لها غشاءً مكسوّا بالفرو يصل ما بين أطرافها يساعدها على التحليق.

وتحلق السناجب عن طريق القفز من مكان عالٍ، وتستطيع الهبوط في أماكن يصل بعدها إلى نحو 60 مترًا في بعض الأحيان.

وتصل السناجب الطائرة إلى الأماكن المرادة بدقة بالغة، ورغم هذا فهي لا تطير أثناء النهار، بل تنشط في الليل؛ وذلك خوفًا من الطيور الجارحة التي قد تصطادها اثناء الطيران.