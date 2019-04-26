تعرف على نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

من ابرز نقاط الخلاف التي تتباعد فيها وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي حتى اسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في الحادي عشر من ابريل الجاري.

اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في تلك الخلافات تمهيداً لبدء الحوار حول نقل السلطة الى المدنيين من خلال الهياكل التي سيتم الاتفاق حولها.

تطالب قوى الحراك بمجلس سيادي مدني كامل الصلاحيات؛ وتمثيل محدود من العسكريين؛ على أن تنحصر مهامهم في ادارة شئون الدفاع عن البلاد؛ بينما يتمسك العسكريين بمجلس عسكري سيادي؛ ويبرز مقترح لحل وسط وتوفيقي على تشكيل مجلس مختلط مناصفة بين الطرفين في الصلاحيات والمهام.

نقطة الخلاف الثانية حول مدة الفترة الانتقالية؛ قوى الحرية والتغيير تطالب بفترة اربعة سنوات حتى يتسنى لها تصفية ماتسميه بالدولة العميقة للنظام السابق وكتابة الدستور ومراجعة القوانيين حتى قيام انتخابات حرة نزيهة تنقل البلاد نحو نظام ديمقراطي حقيقي؛ بينما يتمسك المجلس العسكري بفترة انتقالية عامين لاتزيد ولاتنقص.

ويتوقع أن تثير مشاركة الأحزاب التي كانت جزءاً من حكومة الرئيس المخلوع؛ في الفترة الانتقالية خلافات جديدة بين المجلس وقوى الثورة؛ حيث بدأ المجلس مشاورات واسعة مع تلك القوى السياسية بغرض اشراكها في السلطة الانتقالية.

ويواجه المجلس العسكري الى جانب الضغوط الشعبية المتزايدة بالداخل لتلبية مطالب قوى الثورة؛ ضغوط خارجية؛ حيث تشدد الولايات المتحدة الامريكية ودول غربية اخرى على ضرورة انتقال عاجل لحكومة مدنية.

ورغم التوافق بين الكتل المكونة لقوى اعلان الحرية والتغييربشأن توحيد الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري؛ الا أن هنالك بعض الاحزاب الرئيسة ترفض وجود القوات المسلحة في صدارة المشهد السياسي السوداني خلال فترة الانتقال.