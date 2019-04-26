عثمان ذو النون يعود الى السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر الناشط السياسي عثمان ذو النون، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه سيعود الى أرض الوطن قادمًا من ماليزيا.
وقال عثمان ذون النون على صفحته بالفيسبوك : “الجمعة الساعة 5:00 مساء بتوقيت الثورة ، ده ما زمن لايف، زمن وصول مطار الخرطوم”.
ويحظى عثمان ذو النون، بمكانة كبيرة وإقبالاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، حيث تشهد لقاءاته المباشرة عبر خاصية الفيسبوك لايف بنسبة مشاهدة عالية يصل بعضها إلى 20 ألف مشاهدة وأكثر أثناء زمن البث .
واشتهر عثمان ذو النون، بظهوره الكثيف عبر فيسبوك في أحاديث حول الثورة والتغيير منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي .
الراكوبة نيوز
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