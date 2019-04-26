تركيا: اتفاقية ترميم “سواكن” السودانية مستمرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، يوم الجمعة، صحة الأنباء التي أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن “جزيرة سواكن”، وأشار إلى أن تلك الأنباء لا علاقة لها بالواقع.

وقال أقصوي خلال تصريح صحفي، إن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن “جزيرة سواكن” السودانية، لا تعبر عن الواقع.

وأكد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

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وكانت وسائل علامية أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ”جزيرة سواكن” والتي وقعتها تركيا والسودان عام 2017.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر 2017 بإعادة بناء “سواكن”.

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19,5 درجة شمال، وطول 37,5 درجة شرق.

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