قوى الحرية والتغيير .. البحث عن نهاية السقف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لخصت قوى إعلان الحرية والتغيير منذ انطلاق شرارة الثورة الأولى جل مطالبها في إسقاط النظام البائد (تسقط بس)، ثم كان، وبالسقوط تحققت دعوته وربما بدا كذلك! ولأن (الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن)، بعد ساعات من غروب شمس النظام السابق ، بدأت قوى التغيير تتوجس من وجود(ذيول) المؤتمر الوطني بين سطور (البيان) المذاع، ووجهوا أصابع الاتهام ناحية رئيس المجلس العسكري السابق الفريق أول عوض ابنعوف ونائبه، وعلت أصوات المطالب مجدداً (تسقط تاني)، ومع ذلك وجد المواطنون أن مخاوفهم مشروعة، بيد أن تنفيذ المطلب جاء أسرع من المتوقع، وخلال ساعات معدودة أعلن الفريق ابنعوف ونائبة التنحي عن قيادة المجلس العسكري، ووسط انفعالات النصر وأهازيجه عادت الهواجس والظنون مجددًا، وبدأت المطالب تأخذ منحى آخر وأعلن الثوار الشباب من أمام القيادة وبلسان التجمع (سقطت ما سقطت صابنها)، وبدأت المطالب هذه المرة تصوب نحو قيادة المجلس الجديد وتناديه لأظهار حسن النوايا واعتقال ومحاكمة منتسبي النظام السابق، إضافة لـ(تفكيك الدولة العميقة)، ومصادرة أموال وممتلكات الرموز السابقة، وجاء رد المجلس (أن كان)، ثم علا كعب المطالبين ودعوا (لتقنين) الحكم، بانتقال السلطة (للمدنيين) الذين صنعوا هذا التغيير، وجاءت ردود الفعل من المجلس العسكري بوضع الكرة في ملعب السياسيين وترك المجال لهم للتوافق على تشكيل حكومة انتقالية من كافة القوى السياسية.

والأحداث تمضي على قدم وساق نحو الحلول، ثم أعلنت قوى التغيير عن مؤتمر صحفي حبست على أثره أنفاس الناس بالداخل والخارج لإعلان الأسماء التي ستمثلها بالحكومة الانتقالية المنتظرة، ليتفاجأ المنتظرون أمام المنصة بالقيادة، وفي منازلهم أمام الشاشات بتعليق التجمع مفاوضاته مع المجلس العسكري، وإعلان أنهم فقط المعنيون بتشكيل السلطة المدنية الكاملة، وشددوا على الشباب بعدم مغادرة الاعتصام، ومع ذلك وحتى كتابه هذا التقرير لا يوجد سقف محدد لمطالب قوى التغيير التي باتت تتجدد مع شروق كل يوم جديد، وهذا ما يقودنا إلى سؤال محوري ما هو سقف مطالب قوى التغيير؟

ممارسة ضغط

يرى مراقبون أن مطالب قوى التغيير واستمرار ممارسة ضغطها على المجلس العسكري سيجر المجلس لمزيد من التنازلات، ويقابلها التجمع بمزيد من المطالب دون تحديد للنهاية المحتملة، وقال محللون إن هذه المطالب قد تبدو في ظاهرها مشروعة، إلا أن استمرار الضغط يفسر بالمخاوف والهواجس التي تشي بأن ممثلي المؤتمر الوطني ما زالوا يتغلغلون في مفاصل الدولة ، وربما ظهر لهم ذلك في لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسية، وظهور القيادي بالوطني د. عمر باسان في الصفوف الأمامية، الشيء الذي زاد من حنق الثوار واعتبروه تحدياً( سافراً) من الوطني، على الرغم من القرار الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري الفريق البرهان لاحقاً وجاء برداً وسلاماً بأن لا مشاركة أو تمثيل لأي من ممثلي حزب المخلوع في الحكومة الانتقالية.

ثم حدث أن التقى المجلس العسكري بالأحزاب السياسية للاتفاق على المشاركة، فطفقت قوى التغيير تنتقد تمثيل أي عضو من الحلفاء السابقين لحزب الرئيس المخلوع، بل امتدت المطالب بأن قوى التغيير فقط هم المعنيون بتشكيل الحكومة المدنية بصورة كاملة.

وكان رئيس تجمع المهنيين محمد يوسف، قال: نحن مع التوافق والإجماع على ضوء المطالب المرفوعة التي على رأسها أن تنتقل السلطة للمدنيين، الذين أنجزوا هذا التغيير هم المدنيون والقوى الشبابية طيلة (123) يوماً وتقديم (63) شهيداً (ديل) ما ناس الجيش (ديل) مدنيين، نقدر ونحترم الخطوات التي قام بها الجيش، والعساكر حكموا السودان أكثر من 60 سنة، عموماً نحن نؤيد قرار مجلس الأمن والترويكا والاتحاد الأفريقي بتسليم الحكومة لمدنيين، لأن ذلك مفيد للسودان. وستكون هنالك رقابة تكشف كل من يريد التآمر والناس ستكون منتبهة ولو (حست أي زول داير يتآمر بندق جرس).

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شروط جديدة

في الأثناء أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان مؤخرًا عن شروطها لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وجاء في مقدمة المطالب الاعتراف بقوى الحرية والتغيير، كممثل رئيسي للحراك الثوري في السودان، وتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لقوى التغيير لتقوم بتشكيل مجلس رئاسي فوري.

كما طالبت القوى بإبعاد ثلاثة من عضوية المجلس العسكري، لأنهم تابعون لنظام المخلوع “عمر البشير”، وأوردت قوى التغيير أسماءهم، وهم رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري عمر زين العابدين، والفريق أمن جلال الدين الشيخ، وعضو المجلس الفريق الطيب بابكر.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، المحتجين للاستمرار في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم حتى تحقيق كافة المطالب.

قياس الفعل

ويرى المحلل السياسي، د. الحاج محمد خير في حديثه (للصيحة) أن عدم تحديد سقوف مطالب تجمع إعلان قوى التغيير، يعود لأن جسم التجمع جاء على إثر احتجاجات الشارع والتحقت به قوى الحرية والتغيير قبل أن يعترف بها الثوار كقوى تقود التغيير قوامها عدد كبير من الأحزاب، وظهر لاحقاً عدم الترتيب، وعدم القدرة على التحكم في سقف مطالبهم، وقال: أرى أن الاختلاف بين القوى والمجلس اختلاف في الأسلوب وليس في المبدأ، وأردف أن هذا يضع المجلس في موقف صعب، وزاد بأن المجلس يمتلك مرونه جيدة تمكنه من حشد خطواته مقارنة بقوى التغيير التي تبدو مندفعة.

فيما ذهب الحاج إلى أن مطالب قوى التغيير وصلت إلى أعلى سقفها الآن بعدم الاعتراف بأي جسم يتكون منه الحكومة الانتقالية سوى التجمع، إلا أنه عاد وأكد أن الأرضية ما زالت مرصوفة لإيجاد الحلول خاصة وأن أغلب الأحزاب من حلفاء النظام السابق أعلنت زهدها في المشاركة.

ومع ذلك، يظل عامل الزمن الذي يبدو (سيفاً) مصلتاً قد يقطع في أي وقت فرحة المواطن السوداني بالنصر، خاصة وأن الولايات المتحدة حذرت سابقاً من التأخير، إضافة إلى الوضع في الاعتبار استمرار الضائقة المعيشية وتململ الناس من الازدحام وإغلاق الشوارع، بجانب أن الفراغ الدستوري ما زال قائماً.