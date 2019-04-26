أعلنت شركة جوجل عن سد 39 ثغرة أمنية في متصفحها الشهير كروم، تشكل 5 منها تهديداً كبيراً. لذا شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تثبيت الإصدار الآمن من كروم رقم 74.0.3729.108 أو أعلى على وجه السرعة. وغالبا ما يقوم المتصفح كروم بتثبيت التحديثات أوتوماتيكياً، بينما يمكن للمستخدم تحديث البرنامج يدوياً عبر الإعدادات (Help/About Google Chrome).

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كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطالب بضرورة تثبيت أخر إصدار من متصفح "كروم" لتفادي 39 ثغرة أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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