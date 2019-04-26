بث مباشر... لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول، اليوم الجمعة 26 أبريل/نيسان، مباراة هامة في سباق الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف فريق هيديرسفيلد تاون، ضمن مباريات الجولة الـ36 من البريمر ليغ.

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