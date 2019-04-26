المجلس العسكري: درسنا المقترحات المقدمة من الكيانات للفترة الانتقالية

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ أن اللجنة السياسية فرغت من دراسة المقترحات المقدمة من القوى والكيانات السياسية والحركات ومنظمات المجتمع حول ترتيبات الفترة الإنتقالية. وأضاف أن المجلس سيقوم بعض مخرجات المقترحات في لقاء يتم الترتيب له لاحقا.

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