الانتقالي العسكري ينتظر تسمية وفد “إعلان الحرية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة، إنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة.

وقال المجلس في تعميم صحفي، إنه في إطار سعيه للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الانتقالية وبناءً على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة، فإن المجلس يؤكد أنه على تواصل مستمر معهم بناءً على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء، وأنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.