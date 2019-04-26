قمة جبل مرة…. هل تتحوّل من (الجحيم ) إلى (النعيم)؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يُصاب الزائر لمنطقة ولاية وسط دارفور، لأول مرة بدهشة الطبيعة، وحينها يسترجع ويدندن لا إرادياً مع الراحل الفنان (خليل إسماعيل) رائعته (لو زرت مرة جبل مرة يعاودك حنين طول السنين)، مناصفة لهذا اللحن يتقاسم مواطن وسط جبل مرة لحناً آخر، بيد أنه لحن طبيعي يعزف لحنه جمال الطبيعة الآخاذ، وهو لحن حُجِب كثيراً عن الأسماع بفعل يد الإنسان التي غطت تلك الطبيعة الساحرة بزخات الرصاص و(فوارغ) الدانات، لتكون المحلية غير آمنة خاصة المناطق البعيدة التي افتقدت كثيراً الأمن والأمان. إنه صراع الطبيعة والإنسان في المنطقة. (قولو) التي تعتبر حاضرة المحلية تدهورت فيها – بفعل ذلك – خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والاتصالات والبنيات التحتية.

فمواطن تلك المنطقة يعاني من نقص المياه والأدوية المنقذة للحياة… وبحسب مواطنين تحدثوا للصيحة في المنطقة فإن هناك غيابا تاماً لمشروعات إسناد جبل مرة وتنمية المنطقة، ووضع مواطنو المنطقة صفراً كبيراً أمام هذا المشروع الذي ليس له وجود على أرض الواقع، وعبروا عن أسفهم للأموال التي تم دفعها للمشروع، مشيرين إلى المخصصات الضخمة التي خصصت للقائمين على مشروع إسناد جبل مرة والتي لم تصل إلى مستحقيها بل ذهبت إلى جيوب مسؤولين.

(الصيحة) قامت بجولة داخل محلية وسط دافور(قولو) ووقفت على حقيقة الأوضاع بالجبل واستطلعت عدداً من المواطنين حول الوضع الأمنى وانسياب الخدمات.

ركب السلام

بالرغم من الحديث الإيجابي عن الوضع الأمني في المحلية، إلا أن عمدة مدينة قولو حسن عبد الله محمد الشهير بـ(الخميني) كشف عن اتجاه داخل الحركات المسلحة الموجودة على سطح جبل مرة للدخول في ركب السلام والعودة إلى حظيرة الوطن، وطمأن بأن الوضع الأمني بقولو يعد الآن أفضل بكثير من الأعوام الماضية، بيد أنه قال إن حركات مسلحة لا زالت موجودة في قمم الجبال، خاصة حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور التي دخلت في خلافات واشتباكات متواصلة وصراعات وتصفيات من أجل السلطة.

تأثير ضعيف

ويضيف الخميني، أن تلك الحركات أصبحت ضعيفة، وأن تاثيرها أضحى محدودًا على المواطنين، مشيراً إلى الأماكن التي تتواجد فيها الحركات المسلحة والتي قال إنها تشمل مناطق (اوه كرو) ومنطقة (دربات) (وتورنق توباء)، وهي مناطق تقع جنوب جبل مرة.

مضيفاً بأن معظم الذين التقاهم في تلك المناطق كانوا يشتكون من شح المياه التى أصبحت واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن، خاصة (قولو) إلى جانب التدهور الكبير في خدمات الصحة والتعليم والاتصالات والبنيات التحتية.

بيع المياه

ويواصل الخميني حديثه لـ(الصيحة)، حيث اتهم المعتمد السابق للمحلية بوقوفه خلف عملية بيع مياه الصهاريج ، خاصة التي تقع بالقرب من مستشفى قولو ومدرسة قولو الأساسية لـ(قوات اليوناميد)، وقال إن تلك الصهاريج كانت تسقي المواطنين، الذين أصبحوا الآن محرومين منها، وأشار إلى أن أزمة المياه سببها الضغط السكاني، ونوه إلى أن هناك منظمات قامت بإنشاء (٥) خزانات للمياه في منطقة (بوري).

نقص الخدمات

ولفت الخميني إلى التدهور الكبير في خدمات الصحة بمستشفى قولو، والتي أصبحت معدومة بنسبة ٩٥%، خاصة الأدوية البشرية المنقذة للحياة جميعها، وقال إن المواطن يلجأ إلى شراء الأدوية العلاجية من خارج المستشفى، إلى جانب ذلك، فإن هنالك غياباً تاماً من وزارة الصحة في تقديم الخدمات للمستشفى، وكشف أن العاملين بالمستشفى لم يصرفوا رواتبهم منذ 3 أشهر.

مضايقات أجنبية

Advertisements

في محلية وسط جبل مرة، يشتكي المواطنون من المضايقات التي يجدونها من قبل أفراد بقوات اليوناميد ، لدرجة أنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم، وسبب حيرتهم كما رواها للصيحة عدد كبير منهم أنهم لا يستطيعون أخذ المياه من الصهاريج ولو (جركانة) واحدة، وأشار البعض منهم إلى أن قوات اليوناميد تستحوذ على مياه في اليوم الواحد ما بين (٣) إلى 4 (تناكر)، ولكن الخميني عاد وأكد قيام قوات اليوناميد بتقديم الخدمات للمواطنين بقولو، إلى جانب توفير الأمن وإنشاء الطرق وتقديم الورش للمواطنين وتدريبهم، مشيراً إلى أن اليوناميد تسعى الآن إلى فتح بعض النقاط فى (٣) مناطق وهي منطقة (درقو) (ودبنيرة) (وتارنقا).

شح الإجلاس

مرافق التعليم بالمنطقة لم تسلم حتى من التدهور المريع، حيث اشتكى مدير مدرسة قولو الأساسية الأستاذ عمر أبكر أرباب من شح المياه ونقص الإجلاس والمعلمين ، بجانب الاكتظاظ والاختلاط، مشيراً إلى تزايد عدد الطلاب والتلاميذ، إلى جانب نقص في الفصول وأخرى تحتاج إلى بناء فصول جديدة لفك الاكتظاظ والاختلاط، مضيفاً أنه حتى في حال فك الاختلاط فسوف تواجههم مشكلة، لأن هناك نقصاً في المعلمين والإجلاس، وقال أرباب إن الوضع الأمني بقولو اليوم هو أفضل بكثير مقارنة بـ(١٣) عاماً الماضية، مشيراً إلى تعرض المنطقة إلى حروب وصراعات قبلية وعذاب من التمرد.

امتحانات الثانوية

اللافت لنظر كل زائر للمنطقة، يجد أنه وبعد غياب (١٣) عاماً، أجريت لأول مرة امتحانات المرحلة الثانوية في المحلية، حدث ذلك بالرغم من الشح الكبير في ميزانية الامتحانات بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما قال الأستاذ أرباب، والذي يضيف بقوله إن عدد التلاميذ بالمحلية يبلغ أكثر من (١٣٠٠) طالب وطالبة جلسوا لامتحان مرحلة الأساس، وكشف عن أخطاء حدثت في أرقام الجلوس بين أسماء البنين والبنات، وقال: هناك تلميذة تسمى حواء لم تجد رقم جلوس وآخر حصل على رقم جلوس مرتين من البنين، وتمت معالجة المشكلة بينما امتحنت الطالبة (حواء) في حجرة واحدة مع البنين.

تحديات التعليم

ولأن الوضع الأمني بالمنطقة يلقي بظلاله على الوضع في المحلية، يقول مدير التعليم الثانوي بقولو عبد الرحمن بحر الدين أن استقرار الوضع الأمني بالمحلية ساهم في جلوس طلاب الشهادة الثانوية هذا العام بعد غياب (١٦) عاماً بسبب الحروب التى شهدتها المحلية، وقال إن الامتحانات انتظمت بفضل جهود لجنة الأمن ومعتمد المحلية، مشيراً إلى أن عدد الجالسين (١٤٠٧) طالبا و(٦٠٦) طالبة تمت في (٩) مراكز، ومن التحديات التي واجهت التعليم هناك في النقص في الإجلاس والمعلمين والكتاب المدرسي.

سفوح الجبال

من جانبه أكد الناشط في العمل الخدمي (آ.ر) بمحلية وسط جبل مرة (قولو) في حديثه لـ(الصيحة)، وجود الحركات المسلحة الآن على سطح جبل مرة، بيد أنه عاد وأكد ضعف هذه الحركات مقارنة بالأعوام الماضية في أعقاب عودة النازحين إلى قراهم، مرجعاً ذلك إلى اتفاقية منطقة (قولو) من (الجحيم إلى النعيم)، وقال لدينا اتفاقية بيننا وبين الحركات تنص على عدم مضايقة أو نهب المواطنين، ورغم ذلك قال: هناك مضايقات ونهب وسلب يتعرض لها المواطنون الذين يقطنون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، مقراً في الوقت نفسه بوجود تفلتات أمنية يتعرض لها المواطنون خارج المدينة من قبل الحركات بنهب ممتلكاتهم في الطرقات.

بينما ترى المواطنة (م.أ) لـ(الصيحة) أن الوضع الأمني آمن داخل مدينة قولو، غير أنها أشارت إلى وجود حركات مسلحة خارج المدينة خاصة في الطريق بين (قولو) (وروكرو)، الذي قالت إنه غير آمن، مشيرة إلى قيام الحركات المسلحة بعمليات نهب وسط المواطنين، بجانب تفلتات من قبل أفراد قواتها، مشيرة إلى صراع تلك الحركات فيما بينها من أجل الحصول على السلطة، منوهة إلى وجود أفراد من حركة عبد الواحد على الجبال من منسوبى حركة عبد الواحد، لكنه الآن فقد الكثير من منسوبيه، ويرى المواطن يوسف علي أن الوضع بمحلية وسط جبل مرة في حالة تذبذب بسبب وجود مجموعة من الحركات فى مناطق بعيدة عن سيطرة الحكومة، مما جعل الحركات تفرض على المواطنين القاطنين معهم رسوماً شهرية على كل منزل وكل (قعر) شجرة .

أما (أ. و) الموظف بالمحلية، فقد أشار إلى أن الحركات المسلحة أصبحت تقاتل بعضها البعض وتنهب المواطنين وتأخذ رسوماً قدرها 10 جنيهات على كل ظهر حمار يحمل البرتقال أو غيره من المحاصيل خاصة على الطريق الذي يقع بين قولو وروكرو والكبكابية، وقال إنه سبق وتعرض للاعتقال والتعذيب لعدة سنوات من قبل الحركات المسلحة قبل تحرير سورنق بقولو.

75 ألف طوبة

وأشار إلى أن تم نهب منزله آنذاك من قبل المتمرد قائد الحركة (طرادة) والذى قام بأخذ 75 ألف طوبة وزنك وغيرها من الممتلكات من منزله وبنى قصراً في أعلى قمة جبل مرة، مشيراً إلى أسره وتعذيبه من قبل الحركة، ولم يتم تعويضه بعد أن فقد كل ممتلكاته وأمواله.