الجزولي: المؤتمر الوطني أخطأ بشيطنته للحزب الشيوعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي، إنّ أخطر وأشر مُخلّفات نظام الإنقاذ هو قانون جهاز الأمن والمخابرات. وكشف الجزولي لـ (الصيحة) أمس، أنّ المؤتمر الوطني أخطأ بشيطنته للحزب الشيوعي وأعطاه نجاحاً سياسيّاً ضَخماً لم يُحقِّقه منذ تأسيسه في السودان بقوله إنّ التظاهرات هي من فعل الشيوعيين لفضّ الناس عنها، وأكّد أنّ الوطني لا يعلم أنّ أسباب التظاهرات كَانَت عَميقةً وكبيرةً وقويةً، ولم تعد حواجز الشيطنة الأيديولوجية تصلح لمنع الناس من الخُرُوج للتّغيير، فكان التّغيير.

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