- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
نَفّذَ المئات أمس، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بالخرطوم، لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التّدخُّل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ورَصَدَت (الصيحة) أمس، وصول مئات المُحتجين أمام مقر السفارة، حاملين لافتات كُتب عليها “خليك في حالك يا سيسي ولا للتدخُّل في شؤون السُّودان”، و”تحيا مصر لكن السودان دولة ذات سياسة وسيادة مُستقلة”، وَرَدّدَ المُحتجون أيضاً: “السيسي دا السُّودان وإنت حُـــــدُودك بس أسوان”.
وَسَلّمَ المُحتجون، مذكرة للسفارة المصرية، طَالبوا فيها بعدم تدخُّل السيسي ووقف تدخله في الشأن الداخلي للبلاد، وأكّدوا رفضهم لكل ما من شأنه المساس بسيادة السُّودان، وحذّروا السُّلطات المصرية من الوقوف أمام إرادة الشعب السوداني لتسليم السُّلطة إلى المدنيين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة أمام السفارة المصرية تطلب عدم تدخل السيسي في شؤون السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.