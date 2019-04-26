هلال ما بعد عهد الكاردينال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تنتظر الاهلة فترة مهمة للغاية عقب استقالة الكاردينال من الرئاسة بعد مباراة النجم الساحلي.

• تابعتُ تصريحاً للرئيس المستقيل انه جاهز للتكفل بمنصرفات النادي المالية حتي نهاية الموسم.

• رغم ان هذه التصريحات لم تصدر عنه شخصيا بظهوره للعلن في وسيلة اعلامية .. لكن يمكن أن نعتبرها حقيقية ونشكر الكاردينال على تلك الخطوة.

• ومازال هناك الكثير في فترة المجلس الحالي .. والاهلة امام عدة خيارات منها اجراء انتخابات تكميلية في منصب الرئيس او تقديم المجلس الحالي بإستقالات وتعيين لجنة تسيير.

• أجد نفسي مع الخيار الثاني .. لأن اعضاء المجلس الحالي لم يقدموا ما يفيد الهلال طيلة الفترة الماضية.

• تعيين لجنة تسيير لمدة لا تتعدى 3 أو 4 أشهر تضم عدد من ابناء الهلال المخلصين .. ويجب تجهيز هذا المجلس قبل نهاية الموسم الحالي والذي تبقت له ايام معدودة بشرط تقدم استقالة جماعية للمجلس.

• والعمل بعد ذلك على الاعداد لانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد .. والصندوق هو الفيصل لاختيار الاجدر لقيادة واحد من اكبر الاندية في افريقيا.

• جمعتني جلسة مع بعض الاهلة .. تم فيها مناقشة الشأن الهلالي الحالي .. وطالبوا بإختيار عدد من الكفاءات الادارية لإدارة النادي.

• وقال البعض منهم ان الهلال تضرر كثيرا من مجلس الرجل الواحد .. والافضل ان يدير الهلال (نفسه بنفسه) بمعني الاعتماد على موارده في ادارة شؤونه.

• هذه نقطة مهمة للغاية يجب الانتباه لها .. وذلك في حال استقالة اي فرد من المجلس لن يتأثر النادي برحيله.

• السؤال الأبرز في هذه الجزئية .. من سيقود الهلال في الفترة القادمة ويتصدى للمسؤولية في ظل المنصرفات المالية العالية التي تواجه الاندية الرياضية.

• معقولة يا شانتير بطاقة حمراء وركلة جزاء.

• الوادي تعرض لظلم كبير بعد ان كان الطرف الافضل امام الوصيف.

• قرأت تعليقا ظريفا في احد مواقع التواصل انها الانقاذ لم تسقط بعد .. في ظل المساعدات التي يجدها الوصيف من اصحاب الياقات السوداء.

• ما سقطت لسه.

(صمت اخير) ..

• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.

• (اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).