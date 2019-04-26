هلال ما بعد عهد الكاردينال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• تنتظر الاهلة فترة مهمة للغاية عقب استقالة الكاردينال من الرئاسة بعد مباراة النجم الساحلي.
• تابعتُ تصريحاً للرئيس المستقيل انه جاهز للتكفل بمنصرفات النادي المالية حتي نهاية الموسم.
• رغم ان هذه التصريحات لم تصدر عنه شخصيا بظهوره للعلن في وسيلة اعلامية .. لكن يمكن أن نعتبرها حقيقية ونشكر الكاردينال على تلك الخطوة.
• ومازال هناك الكثير في فترة المجلس الحالي .. والاهلة امام عدة خيارات منها اجراء انتخابات تكميلية في منصب الرئيس او تقديم المجلس الحالي بإستقالات وتعيين لجنة تسيير.
• أجد نفسي مع الخيار الثاني .. لأن اعضاء المجلس الحالي لم يقدموا ما يفيد الهلال طيلة الفترة الماضية.
• تعيين لجنة تسيير لمدة لا تتعدى 3 أو 4 أشهر تضم عدد من ابناء الهلال المخلصين .. ويجب تجهيز هذا المجلس قبل نهاية الموسم الحالي والذي تبقت له ايام معدودة بشرط تقدم استقالة جماعية للمجلس.
• والعمل بعد ذلك على الاعداد لانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد .. والصندوق هو الفيصل لاختيار الاجدر لقيادة واحد من اكبر الاندية في افريقيا.
• جمعتني جلسة مع بعض الاهلة .. تم فيها مناقشة الشأن الهلالي الحالي .. وطالبوا بإختيار عدد من الكفاءات الادارية لإدارة النادي.
• وقال البعض منهم ان الهلال تضرر كثيرا من مجلس الرجل الواحد .. والافضل ان يدير الهلال (نفسه بنفسه) بمعني الاعتماد على موارده في ادارة شؤونه.
• هذه نقطة مهمة للغاية يجب الانتباه لها .. وذلك في حال استقالة اي فرد من المجلس لن يتأثر النادي برحيله.
• السؤال الأبرز في هذه الجزئية .. من سيقود الهلال في الفترة القادمة ويتصدى للمسؤولية في ظل المنصرفات المالية العالية التي تواجه الاندية الرياضية.
• معقولة يا شانتير بطاقة حمراء وركلة جزاء.
• الوادي تعرض لظلم كبير بعد ان كان الطرف الافضل امام الوصيف.
• قرأت تعليقا ظريفا في احد مواقع التواصل انها الانقاذ لم تسقط بعد .. في ظل المساعدات التي يجدها الوصيف من اصحاب الياقات السوداء.
• ما سقطت لسه.
(صمت اخير) ..
• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.
• (اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).
كانت هذه تفاصيل خبر هلال ما بعد عهد الكاردينال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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