خربشات الجمعة.. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

* عبد الحميد موسى كاشا شخصية اجتماعية أكثر من سياسية يحظى بشعبية كبيرة وسط عامة الناس.. عندما عُين كاشا والياً على جنوب دارفور اخترق الجدار العازل بين الحكومة حينذاك ومعسكر كلمة الذي يضم ضحايا الحرب، ممن يعتبرون الحكومة وحدها المسؤولة عن بؤسهم وشقائهم، ولم يمكث كاشا طويلاً في منصب الوالي وسط أهله وعشيرته بشرق دارفور، وتقدم باستقالته من منصبه رافضاً أن يتمثل شخصية الخليفة المتوكل الذي صار في أخريات أيامه مطية في يد خؤولته الترك.. وكاشا حينما حاول أبناء عمومته الرزيقات جعله مطية في يدهم نفضها وترك السلطة، في وقت يهرع البعض إلى السلطة خفافاً وثقالا حتى يفقد الرجال وقارهم، لكنه كان يردد دائماً..

أليس من العجائب أن مثلي

يرى ما قل ممتنعاً لديه

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً

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وما من ذاك شيء في يديه

وفي ولاية النيل الأبيض كانت سيرة كاشا “ماشا” حتى ذهب عنها، وفي نفسه شيء للطريقة التي اتبعت في إبعاده من قبل بعض المتنفذين ليستريح الرجل من وعثاء السفر والترحال والرهق.. وعندما التقيته قبل يومين بدا الرجل زاهداً في السياسة، وهو يتأمل في السماء منتظراً هطول مطر الرشاش للعودة للضعين صائداً للغزلان والطيور في بحر العرب.. ومتجولاً بين مضارب الرحل..

(2)

* الانتخابات القادمة فرصة لعودة البريق للمقعد النيابي بعد أن فقد الكثير من ألقه في السنوات الأخيرة، بسبب ضعف المنافسة وغياب الروح ومقاطعة الأحزاب ذات الثقل الجماهيري للعملية الانتخابية.. وجاء للبرلمان نواب لا يمثلون الشعب.. ولكنهم يمثلون أنفسهم وحزبهم.. ويكفي دلالة على ذلك انتخاب نائب برلماني “أطرش” لا يسمع ما يدور في قبة البرلمان، إمعاناً في تحقير المقعد النيابي وتصغيره واحتقار ضمير الشعب الذي يمثله النائب البرلماني.. أمثال عبد الحميد موسى كاشا مقاعدهم شاغرة في البرلمان القادم..

وفي سنوات الديمقراطية والتنافس الحر يذكر الناس أسماء نواب مثل أبوحريرة في دائرة شرق النيل، ونصر الدين السيد في دائرة بحري، ومصطفى أم برو في دار زغاوة ، وحبيب سرنوب في دائرة الدلنج الشمالية، ولن يجد عبد الحميد موسى كاشا مشقة في أي استحقاق ديمقراطي في حجز مقعده وسط أهله وعشيرته في بادية الرزيقات، لما عرف عنه من تواضع وارتباط وثيق بالناس العاديين..

(3)

* بعد الانتفاضة التي أطاحت بنظام جعفر نميري ملأ حزب البعث العربي الاشتراكي الساحات بالندوات والحديث عن بطولاته في السنوات الستة عشر من عمر النظام، وتلطخت شوارع المدن بشعارات الأحزاب وصور قادتها.. مثلما يحدث اليوم من ضجيج ثوري والتفاف يساري حول تجمع المهنيين وتصويره كبديل للقوى التقليدية في البلاد.. ولكن التاريخ له أحكامه ودروسه، في انتخابات 1986م حصل حزب البعث على صفر من المقاعد، ونال الحزب الشيوعي “مقعدين” فقط باسم الحزب في الدوائر الجغرافية، ومقعدين في دائرة السكوت المحس ودائرة الدندر باسم المستقلين، ودائرة واحدة من مقاعد الخريجين “جوزيف مديستو” من جنوب السودان.. ولم تنال أحزاب أخرى أي شيء، بينما حصل الحزب القومي السوداني بزعامة الأب فيليب عباس غبوش على سبع دوائر من بينها دائرة الحاج يوسف.. أخشى على تجمع المهنيين وهو تنظيم نقابي “فوقي” لا حظ له من القواعد شعبياً أن يدخل مغامرة الانتخابات القادمة ويحصد رقماً صفرياً مثل حزب البعث العربي الاشتراكي.. وفي ذات الوقت لن يحقق الحزب الشيوعي كسباً أكبر مما حققه في انتخابات 1986م ، ولكن حزباً جديداً في الساحة هو المؤتمر السوداني، ربما أحدث اختراقاً حقيقياً في الساحة، وأزاح أحد الحزبين الكبيرين الاتحادي الديمقراطي أو حزب الأمة من مقعده..

(4)

* السؤال هل يعود التيار الإسلامي بذات عنفوانه القديم في غياب المفكر والعقل المدبر د. الترابي في الانتخابات القادمة، ذلك ما يسأل عنه حتى قادة التيار الإسلامي الذين لم يخرجوا بعد من صدمة التغيير المفاجئ الذي حدث، وهو تغيير لصالح التيار الإسلامي العريض ليطهر نفسه من “درن” الفساد ويعيد النظر في رهاناته السابقة.. ولا سبيل أمامه غير تأييد شعارات الثورة الشبابية، لأنها شعارات تعبر عن روح العصر، وحينها يصبح أمثال عبد الحميد موسى كاشا نجوماً في سماء السودان مرة أخرى..