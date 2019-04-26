المطبلاتية والاستقالة الوهمية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ رفض مجلس كردنه استقالة الرجل ودعت شلة احمد حسب الرسول لاجتماع عاجل لرفض الاستقاله !! .

@ في زاوية الامس شككنا في الامر وتكهنا ان الاستقاله مجرد ملعوب وقد صدق حدسنا .

@ الاستقاله تحتاح لشجاعه لا يملكها كردنه هذا فضلاً عن تبعات الاستقاله القانونيه والجنائيه ذلك ان تولي مجلس جديد يعني مراجعة كافة حسابات النادي .

@ جماهير الهلال التي احتشدت في مباراة السويس عبرت عن كافة جماهير الهلال داخل وخارج السودان .

@ هاجمت الرجل باقصى العبارات فهرب من الملعب قبل نهاية المباراة .

@ الجماهير المصريه ابدت استغرابها من تمسك كردنه بالرئاسه رغم كل هذا الرفض الجماهيري !!

@ احدهم قالها بلهجه مصريه لطيفه (ابو برنيطه ما عندوش دم يا عيال) !!



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