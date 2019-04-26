بنوك : البنك المركزي وفر سيولة كافية بالصرافات الآلية

الخليج 365 :

أكد عدد من البنوك والصرافات توفر السيولة لديهم بعد توفير التغذية اللازمة من البنك المركزي.

وأوضح الموظف ببنك فيصل الإسلامي عائد خلف الله لمصدر أن بنك السودان مدنا بمبلغ (500) مليون جنيهاً مقسمة على صرافتين آليتين كل صرافة (250) مليون جنيهاً، مشيراً إلى أن الحد الأعلى لسحب المواطن (2000) جنيهاً في اليوم، وزاد: لا توجد مشاكل في السيولة هذه الأيام، مؤكداً إذا تمت إعادة الثقة بين البنوك والموردين فإن مبالغ الإيداع ستكون كبيرة.

وقال مدير العمليات الإقليمية ببنك أبوظبي خالد عبد الحق محمد زكي حسب صحيفة الإنتباهة، أن الصرافات الآلية تمت تغذيتها وأن السحب في اليوم للشخص (2000) جنيهاً، مؤكداً أنه يمكن زيادة السحب إن توفر النقد من البنك المركزي.