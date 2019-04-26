اعتصامات” الخرطوم‎ تخفض إنتاج النفط بدولة الجنوب

الخليج 365 :

أعلنت حكومة جنوب السودان، الجمعة، انخفاض إنتاج النفط من 170 ألف برميل يومياً إلى 135 ألف برميل، جراء اعتصامات “القيادة” بالخرطوم، وقالت إن “تطورات الأوضاع في السودان حالت دون وصول المواد الكيماوية التي تستخدم في عملية الإنتاج من ميناء بورتسودان.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، إن الأحداث الجارية في العاصمة الخرطوم أثرت على إنتاج البترول، حيث انخفضت الكمية بهذا الشكل نتيجة عودة طواقم سودانية تعمل في حقول الإنتاج إلى الخرطوم “حيث التحقوا بجموع السودانيين المعتصمين في القيادة العامة”.

وكشف لويث أن وزير النفط في بلاده ايزيكيال قاتكوث، سيغادر إلى الخرطوم للنظر في تلك المشاكل، ومحاولة معالجتها في أقرب وقت ممكن، دون تفاصيل.

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وأعلن الجيش في 11 من شهر أبريل الجاري عزل الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ومنذ السادس من أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق،

وتعتمد الخزينة العامة في دولة جنوب السودان بنسبة 90 بالمئة، على عائدات النفط الذي يتم تصديره عبر الأراضي السودانية، في ظل ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي.