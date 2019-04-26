مصدرو الذهب : تدخل بنك السودان في الأسعار هو سبب ارتفاع الدولار

الخليج 365 :

شنت غرفة مصدري الذهب هجوماً كاسحاً على سياسات بنك السودان وعدتها السبب الرئيسي في عودة ارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.

وأكد رئيس غرفة مصدري الذهب، عبدالمنعم الصديق على تدخل بنك السودان في ارتفاع أسعار الذهب من 2000 ج للجرام إلى 2400 للجرام.

وأشار في تصريح (لباج نيوز) إلى أفراد في بنك السودان يعملون من خلف الكواليس قائلاً ” هؤلاء مصرين أن لا تخرج الدولة من هذا النفق”

ونوه إلى الآن أن الدولة العميقة للنظام السابق لازالت تتدخل في السياسات الاقتصادية بما يضر من مسيرة الاقتصاد وينعكس على أسعار الذهب صعودا وهبوطا.

وقطع بأن ارتفاع أسعار الذهب الأخيرة ناجمة من تدخل بنك السودان وليس من التجار.

وقال الصديق إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار هو تدخل بنك السودان في أسعار الذهب سيما أن الذين يهربون الذهب إلى الخارج يعودون بعائداته كدولار.