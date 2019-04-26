المجلس العسكري يستعجل تسمية ممثلي قوى الحراك في اللجنة المشتركة

قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ انه في انتظار تسمية وفد قوى الحرية والتغيير في اللجنة المشتركة لاستكمال الحوار بين الطرفين حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس ضاف في تعميم صحفي اليوم الجمعة؛ سعيه للعبور بالحوار السياسي البناء حول ترتيبات الفترة الإنتقالية؛ والتواصل المستمر مع قوى الحراك الذي يقوم على الروح الوطنية والثقة المتبادلة.
واضاف بناءاً علي اللقاء التشاوري الذي أنعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير والذي خلص إلي تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة؛ فان في إنتظار ان تدفع قوى الحرية والتغيير بوفدها لمواصلة الحوار .
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