فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من انتشار صورة للفنانة المصرية، روبي، مع أحدث أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "Game of Thrones" (صراع العروش).
شارك المنتج المصري، محمد السبكي، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة روبي مع الممثل الأيسلندي، ثور بغورنسون، الشهير بشخصية "الجبل"، وذلك لاشتراكهما سويا في بطولة فيلم "حملة فرعون".
وصدم من شاهد الصورة، من وجود الفارق الكبير في الطول بين روبي وبغورنسون، الذي يتمتع بقامة كبيرة مقارنة بالممثلة والمطربة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي تثير جدلا بظهورها مع "وحش صراع العروش" (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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