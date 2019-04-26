قوى الحراك: لاتنازل عن مشاركة مدنيين في المجلس السيادي

أكد عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين؛ عضو وفدها المفاوض؛ أحمد الربيع؛ تمسك فصائل قوى إعلان الحرية والتغيير؛ بتشكيل مجلس سيادي يشارك فيه المدنيين الى جانب العسكريين؛ وقال ان اجتماعات قوى الحراك منعقدة طوال اليوم الجمعة للاتفاق على ممثليها في اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري الإنتقالي.

ورصد (السودان) توافد الالاف من ولايات البلاد المختلفة الى ساحة الإعتصام بالقرب من قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

وقال الربيع في تصريح خاص لـــ(اخبار الخليج 365) أن قوى الحرية على وشك الانتهاء من وضع تصورها كامل لملء الهياكل السلطة الانتقالية واختيارالاسماء ؛ وتوقع ان يلتئم الاجتماع المقبل مع المجلس العسكري غداً السبت.