نفى الناطق باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وأكد كباشي، في تصري لـفضائية "سكاي نيوز"، أن المجلس العسكري يعمل على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير بناءً على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم.
وقال كباشي لا نزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري ينفي ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.