المجلس العسكري ينفي ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق

نفى الناطق باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.



وأكد كباشي، في تصري لـفضائية "سكاي نيوز"، أن المجلس العسكري يعمل على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير بناءً على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم.

وقال كباشي لا نزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار.