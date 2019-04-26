الإمارات تزور التاريخ وغضب عارم يُجبر قناة إماراتية على حذف هذا المنشور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يستمر الإعلام الإماراتي في تزوير التاريخ العربي بما يتماشى مع سياسات وأهداف محركه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فبعد تعمد تزوير الخرائط وفصل محافظات تابعة لسلطنة عمان وضمها للإمارات وكذلك نسب شخصيات تاريخية عُمانية للإمارات زورا وبهتانا، انتقلت الإمارات لتزوير تاريخ فلسطين المحتلة هي الأخرى.

وفي هذا السياق اضطرت قناة “ناشيونال جيوغرافيك – أبو ظبي”، لحذف منشور لها على صفحتها في فيسبوك، بعد أن تلقت مئات آلاف التعليقات المستنكرة.

وكانت القناة الإماراتية الشهيرة قد نشرت يوم أمس الأربعاء، على صفحتها في فيسبوك صورًا عن “تيس الجبل النوبي” كتبتْعنه أنه يتسلق أعالي الجبال في صحراء “جوديان بإسرائيل”، معتمدة بذلك عل التسمية العبرية للاحتلال، وهي تسمية حديثة، اعتمدتها دولة الاحتلال بعد احتلال فلسطين، بينما أن الاسم التاريخي للصحراء هو “صحراء البحر الميت”.

الأمر الذي لاقى استنكارًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي، ومئات الآلاف من التعليقات على المنشور، اتهمت إدارة القناة الموجودة في دولة عربية (الإمارات) بالانحياز لدولة الاحتلال، على حساب التاريخ الفلسطيني.

مما اضطر قناة ناشيونال جيوغرافيك، اليوم الخميس، لحذف المنشور ونشر آخر بعد أن حذفت منه التسمية العبرية تحت وطأة الهجوم العنيف الذي تعرضت له.