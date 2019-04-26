أزمة المستحقات المالية تهدد المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”باج نيوز” أنّ فريق المريخ يعاني أزمة بين اللاعبين والمجلس بسبب عدم الإيفاء بالاستحقاقات المالية المتأخرة، بعد تقديم شكوى جديدة للجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني. ويطالب لاعبي المريخ بمبلغ وقدره”100″ ألف دولار عبارة عن حافز وعدهم به المجلس نظير النتائج الإيجابية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وسبق وأنّ طالب رئيس النادي محمد الشيخ مدني اللاعبين بمنحه مهلة لمدّة”72″ ساعة، بيد أنّها انتهت دون تسليم المستحقات للاعبي الفريق.

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