قطر تصفع الإمارات وترفض طلباً قدمته أبوظبي.. هذه تفاصيله الكاملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت قطر، الجمعة، طلب الإمارات، بتشكيل لجنة حول منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية، مجددة التزامها الكامل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع “تويتر”، الجمعة، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.

وعلق الناشط القطري “بوغانم” على القرار القطري قائلاً :” الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر، وتجدد دولة قطر التزامها الكامل لاتفاقيات المنظمة “.

وأضاف بوغانم :” إن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض #حصار جائر/غير قانوني على قطر “.واستنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.

يشار إلى أن الإمارات ومعها السعودية والبحرين ومصر فرضت في يونيو 2017 حصاراً على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن فرض حصار بري عليها، وإغلاقاً للمجالات الجوية والبحرية أمامها بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.