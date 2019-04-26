تفاصيل خطيرة تكشف انهيار الحدود السعودية .. القتلى يومياً بالعشرات واستدعاء قائد كبير!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، تفاصيل “مثيرة” عن تطورات القتال على الحدود السعودية اليمنية “الحد الجنوبي”، مشيراً إلى أن واقع الحدود الجنوبية بات اليوم هو الأسوأ منذ إعلان عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية على اليمن.

وقال الحساب الشهير في تسريباته الصحافية في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ( انه تم استدعاء لواء الملك عبدالعزيز الآلي من الأحساء إلى الحد الجنوبي)، لافتاً إلى أن هناك تدهور عسكري وميداني مستمر في الحد الجنوبي، وسقوط متكرر للشهداء (سقط في يوم واحد أكثر من 20 عنصر)، في ظل ضعف كبير في الدفاعات وقلة في الذخيرة.وأضاف “العهد الجديد”، أن المعركة على الحدود الجنوبية أصبحت علينا لا لنا، والتخبط فيها واضح، فقد أعلن عن قرارات غير مدروسة في إعفاء كبار قادة العمليات، وعلى رأسهم:

إعفاء ركن عمليات الكتيبة 21 وإحالتهم جميعا للتحقيقإعفاء اللواء عبود الشهراني\لواء الملك عبدالعزيزوأوضح الحساب الشهير على تويتر أن الرسائل والشكاوى التي تصل من الجنود في الحد الجنوبي تشير إلى حالة متردية جداً، وتحكي واقعا مؤلما- كما قال- متمثل في ( نقص في عدد الجنود، نقص في الذخائر، حالة من الاستنزاف يعانيها العنصر، فساد كبير في صفوف كبار الضباط).