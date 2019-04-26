ترامب يشيد بالتصريحات الصادرة عن الرئيس بوتين حول كوريا الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصريحات الصادرة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول كوريا الشمالية عقب القمة مع كيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا.

وفي تصريحاته للصحفيين بالبيت الأبيض قال ترامب إن الصين تساعد في الجهود المبذولة من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وكان بوتين قال عقب لقائه كيم إن الاجتماع الثنائي اتسم بطابع بناء جرى الحديث فيه عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي كلمته خلال حفل الاستقبال أشار الرئيس بوتين إلى عدم وجود أي بديل عن الحل السلمي للمشكلة النووية وغيرها في شبه الجزيرة الكورية، معرباً عن استعداد روسيا لمواصلة التعاون في سبيل خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الأمن في منطقة شمال شرق آسيا بشكل عام.

وقال بوتين إن مصالح روسيا والولايات المتحدة متشابهة في كوريا ولا نريد انتشار السلاح النووي على كوكب الأرض.