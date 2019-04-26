المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر يكشف”المفاجآت الكبرى” التي وعد بها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أن وعد بـ”مفاجآت كبرى صاعقة”، كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمرين في هذا الشأن.

وأعلن المسماري في مؤتمره الصحفي اليومي أمس أن طيارا مقاتلا يحمل جنسية الإكوادور كان يقود طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، أسقطت الثلاثاء الماضي أثناء محاولتها

وأكد المتحدث العسكري باسم قوات حفتر أن الطيار ويدعى “بوريس ريس” ويحمل جنسية الإكوادور، يوجد حاليا في محيط مدينة العجيلات، وأن الجيش يعرف مكانه، وهو على دراية

الأمر الثاني تمثل في عرض مقاطع فيديو قال المسماري إنها لمسلحين أجانب يقاتلون مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

بالمقابل، نفت مواقع إخبارية مقربة من التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، وجود مقاتلين أجانب في صفوفها في محاور القتال حول طرابلس، وأكدت أن المقاطع لمذكورة صوّرت

وردت مواقع إعلامية تابعة للجيش الوطني، بالتأكيد على أن مقاطع الفيديو جديدة وأنها التقطت في محاور القتال حول طرابلس، وعثر عليها الجيش في هواتف بعض المقاتلين، مشيرة كذلك إلى تأكيد قيادات قوات “البنيان المرصوص” أن قواتهم قضت على داعش في مدينة سرت من دون أي مشاركة أجنبية على الأرض.