إقتصاديون يتوقعون إنخفاض السلع مابين 20% إلى 30%

الخليج 365 :

توقع خبراء إقتصاديون حل الأزمة الإقتصادية بالبلاد بفضل السياسات والإجراءات التي إتخذها المجلس العسكري في هذا الصدد.

ودعا الخبير الإقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في تصريح لـ (smc) الحكومة الجديدة لأن تستفيد من الجو الإيجابي للإصلاح الإقتصادي، متوقعاً أن تنخفض اسعار السلع مابين 20% إلى 30% قبل إنقضاء شهر رمضان .

فيما توقع الخبير الإقتصادي محمد الناير إسهام الدعم السعودي والإماراتي والبالغ 3 مليار دولار في حل الأزمة الإقتصادية قريبا خاصة بوجود 2,500 مليار دولار من هذا الدعم مخصص للسلع الإساسية (القمح والوقود والأدوية)، مبيناً ان هذه السلع الثلاث تشكل 35% من حجم الوارادت بما يعطى إشارة إيجابية لإرجاع قوة الجنيه السوداني أمام العملات الإجنبية الأخرى .

كما دعا الخبير الإقتصادي د. عبد الله الرمادي إلى ضرورة لملمة نظام الحكم الولائي و تحديد 6 أقاليم كما كانت في السابق وتقليل الإنفاق وأن تذهب الأموال للتنمية ووقف الحرب والحد من تهريب الذهب وإبعاد الفاسدين اينما كانوا .