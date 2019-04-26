الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد وزير خارجية فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات ضد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا.

كما طالت العقوبات القاضية كارول باديليا.

يذكر أنه سبق وبدأت في فنزويلا يوم 21 كانون الثاني/ يناير الماضي تظاهرات احتجاج جماهيرية ضد رئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو. وذلك بعد فترة قصيرة من قيامه بأداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. ومع بداية الاضطرابات أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة.

ومن جانبه أعلن عدد من دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بغوايدو. وبدوره وصف الرئيس نيكولاس مادورو رئيس البرلمان بأنه “دمية أميركية”.

وفي المقابل أعلنت روسيا والصين وغيرها من الدول عن تأييدها لمادورو بصفته رئيسا شرعيا للدولة. المادة السابقة الاتحاد الأوروبي واليابان يؤكدان دعمهما الكامل للاتفاق النووي الإيراني المقالة القادمة نيجيريا والسعودية تعدان مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز

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