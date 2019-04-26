الاتحاد الأوروبي واليابان يؤكدان دعمهما الكامل للاتفاق النووي الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الاتحاد الأوروبي واليابان دعمهما المشترك للاتفاق النووي الإيراني رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة على إيران.

ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية أن القمة الـ26 بين الاتحاد الأوروبي واليابان عقدت، في بروكسل أمس الخميس، حيث اجتمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأكد البيان المشترك للقمة ‘التزام الجانبين بالإسهام المشترك في دفع السلام والاستقرار الدوليين بناء علي حكم القانون ومن خلال التشاور والتنسيق بشكل مكثف”.

وتابع “نؤكد دعمنا المشترك للاتفاق النووي الإيراني”. المادة السابقة اشتباكات عنيفة شرقي سريلانكا خلال مداهمة نفذتها الشرطة المقالة القادمة الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد وزير خارجية فنزويلا

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